В «Крыльях» отреагировали на информацию о возможном уходе Сергеева из клуба

Гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном уходе из клуба форварда Ивана Сергеева.

Ранее Sport24 сообщил, что 26-летний российский футболист может перейти в ЦСКА.

— Мы делаем сейчас всё возможное, чтобы сохранить игрока. В ближайшее время мы озвучим конечный результат. Сегодня еще рановато. Скорее всего, это завтра-послезавтра мы уже сможем озвучить решение. У нас завершающая стадия переговоров по Сергееву. В ближайшее время все встанет на свои места. Он нам нужен, тренер в него верит, видит перспективу. Это хорошо, что есть интерес от топ-клубов Премьер-Лиги. Значит, мы в правильном направлении двигаемся.

По словам Андреева, в «Крылья» не поступали предложения по Сергееву. В ближайшие дни вместе с Сергеем Корниленко они точно определятся по будущему составу команды.

— Его агент Юрий Штромбергер сказал, что ведет переговоры со всеми командами топ-6, вы же говорите, что ни одного предложения в клуб не поступало. Переговоры с игроком с действующим контрактом — не нарушение регламента?

— Со мной никто переговоры не вел, в клуб обращений не было. Игрок сейчас на сборах, готовится с нами к сезону. Может быть, с агентом кто-то общается, вряд ли регламент был нарушен, — ответил Андреев

— Фигурирующие в СМИ 100 миллионов рублей — сумма отступных? Это проблема, с которой «Крылья» ничего не могут сделать?

— «Крылья» всегда могут что-то сделать. И делают. В ближайшее время увидите результат работы и спортивного директора, и моей. Я думаю, что все хорошо будет у нас и Сергеева мы сохраним. Делаем все возможное для этого, — добавил Андреев.

В минувшем сезоне Сергеев провел 49 матчей, забил 43 гола и сделал одну результативную передачу.