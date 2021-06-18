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«Спартак» поздравил Рафаэля Кариоку с 32-летием

15:53
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Московский клуб «Спартак» поздравил своего бывшего полузащитника Рафаэля Кариоку с 32-летием. 

«Желаем Рафе успехов в мексиканском «Тигрес» и вспоминаем его лучшие моменты в нашем клубе», - написала в Twitter пресс-служба команды.

 

В составе «Спартака» Кариока провел шесть сезонов с небольшими паузами. За это время бразилец сыграл в 111 матчах и забил 2 мяча.

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1405864631818674181?s=21

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