«Спартак» поздравил Рафаэля Кариоку с 32-летием

Московский клуб «Спартак» поздравил своего бывшего полузащитника Рафаэля Кариоку с 32-летием.

«Желаем Рафе успехов в мексиканском «Тигрес» и вспоминаем его лучшие моменты в нашем клубе», - написала в Twitter пресс-служба команды.

Экс-полузащитнику «Спартака» Рафаэлю Кариоке – 32! ?



Желаем Рафе успехов в мексиканском «Тигрес» и вспоминаем его лучшие моменты в нашем клубе ??



Feliz anivers?rio, Rafael! ?? pic.twitter.com/qKHCuhCh34 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 18, 2021

В составе «Спартака» Кариока провел шесть сезонов с небольшими паузами. За это время бразилец сыграл в 111 матчах и забил 2 мяча.