«Спартак» поздравил Рафаэля Кариоку с 32-летием
15:53
Московский клуб «Спартак» поздравил своего бывшего полузащитника Рафаэля Кариоку с 32-летием.
«Желаем Рафе успехов в мексиканском «Тигрес» и вспоминаем его лучшие моменты в нашем клубе», - написала в Twitter пресс-служба команды.
Экс-полузащитнику «Спартака» Рафаэлю Кариоке – 32! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) June 18, 2021
Желаем Рафе успехов в мексиканском «Тигрес» и вспоминаем его лучшие моменты в нашем клубе ??
Feliz anivers?rio, Rafael! ?? pic.twitter.com/qKHCuhCh34
В составе «Спартака» Кариока провел шесть сезонов с небольшими паузами. За это время бразилец сыграл в 111 матчах и забил 2 мяча.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1405864631818674181?s=21
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