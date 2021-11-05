Геркус о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Если бы Витория играл аккуратнее, все было бы иначе»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
«Если бы Витория играл с «Зенитом» аккуратнее, то все было бы иначе. Не надо было там семь получать. Было все понятно после четвертого гола. Зачем дальше пытаться ткнуть один мяч любой ценой. Забили один — получили три. Такие поражения просто не нужны. Зачем обновлять клубный рекорд?» — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».
После 13 туров РПЛ «Зенит» набрал 29 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами идет на девятой позиции.
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