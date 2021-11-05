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Геркус: «Многое указывает на то, что Смолов может уйти из «Локо»

16:30
Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив».
Федор Смолов. Фото ФК «Локомотив».
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы на то, что нападающий Федор Смолов покинет московский клуб.

«Многое указывает на то, что Смолов может уйти из «Локо». Во-первых, у него заканчивается контракт летом. Во-вторых, он начинает игры с лавки. Мы не знаем — было это повреждение или еще что-то. При живом Смолове команда начинает с Лисаковичем. В Смолове не видят страйкера. Здесь вопрос отношений между руководством и игроками. Лисакович — это не игрок для команды, которая думает о втором месте. Он наверняка в «Арсенале» или «Урале» играл бы замечательно. Как и Рассказов. Уход Смолова — это потеря актива. Его надо переподписывать и продавать. «Краснодар» спокойно купит Смолова за 3 миллиона. Это забивающий игрок. Смолова могут купить много команд, он очень ликвиден на рынке», — сказал Геркус в эфире футбольного YouЕube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Артем Бухаев все материалы автора

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