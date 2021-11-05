Геркус: «Многое указывает на то, что Смолов может уйти из «Локо»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил шансы на то, что нападающий Федор Смолов покинет московский клуб.
«Многое указывает на то, что Смолов может уйти из «Локо». Во-первых, у него заканчивается контракт летом. Во-вторых, он начинает игры с лавки. Мы не знаем — было это повреждение или еще что-то. При живом Смолове команда начинает с Лисаковичем. В Смолове не видят страйкера. Здесь вопрос отношений между руководством и игроками. Лисакович — это не игрок для команды, которая думает о втором месте. Он наверняка в «Арсенале» или «Урале» играл бы замечательно. Как и Рассказов. Уход Смолова — это потеря актива. Его надо переподписывать и продавать. «Краснодар» спокойно купит Смолова за 3 миллиона. Это забивающий игрок. Смолова могут купить много команд, он очень ликвиден на рынке», — сказал Геркус в эфире футбольного YouЕube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».
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