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Георгий Мелкадзе: «Я начинал в московском «Динамо». Но тренер невзлюбил меня»

20:16
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Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал о начале своей карьеры.

— Начинал я в динамовской школе. Когда мне было 11 лет, у нас поменялся тренер, который сразу меня невзлюбил — не пойму, почему. Хотя я был лидером команды. Из того состава в премьер-лигу пробился только я: остальных нет ни в РПЛ, ни даже в ФНЛ. Владимир Васильевич Бодров тренировал «Динамо» 1996 года рождения, а потом его назначили в «Спартак» главным тренером академии. Он пригласил меня с собой — так я стал спартаковцем.

22-летний игрок принадлежит «Спартаку» и выступает за «Тамбов» на правах аренды. В текущем сезоне Мелкадзе провел 11 матчей, в которых забил 3 гола.

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https://www.youtube.com/watch?v=CiuTv3ManfQ

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: у красно-белых — новый тренер




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