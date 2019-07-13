Георгий Джикия: "Я готов к ответственности. Пора брать ее на себя"

Капитан "Спартака" защитник Георгий Джикия после победы в матче 1-го тура чемпионата России над "Сочи" (1:0) похвалил дебютанта премьер-лиги.

– Тренер назначил вас капитаном. Как вам в такой роли?

– Мне уже приходилось выходить с повязкой. Согласен, что уже есть определенная ответственность, но я к ней готов. Пора брать ее на себя.

– Семь минут добавил судья. Не много?

– Не много, потому что соперники часто ложились на поле. Считаю, что время, которое добавил арбитр, вполне нормальное.

– За последние десять минут врачи раз пять выбегали на поле. Это не раздражало?

– В футболе так бывает. Я сам не против иногда потянуть время в конце. Это нормальные футбольные моменты.

– Ожидали такой прыти от дебютантов лиги?

– Для них это была первая игра в РПЛ. Понятно, что хотели показать себя с таким соперником, как "Спартак", на самом высоком уровне. Они огромные молодцы, что бились, старались. Думаю, что в следующих турах они будут трепать нервы другим командам. (Елена Григорьевская)​

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