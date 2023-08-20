Джикия рассказал, каково играть против бразильцев «Зенита»: «Они квалифицированные футболисты, чемпионы страны»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых в матче 5-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

— Что сегодня не хватило «Спартаку»? А также всех интересует новая схема.

— Да, сегодня была немножко другая схема. Понятно, что детали, что получилось, а что нет, разберем на неделе. Не получилось забить и использовать моменты, а также создавать. Первый пропустили, затем еще. Хотя второй тайм вышли хорошо. Хорошая реакция была, несмотря на то, что проигрывали. После 0:2 отыгрались, было пенальти. Потом пропустили гол. Ошиблись. Итог: проиграли.

— О чем подумал, когда пенальти назначили в ворота «Спартака», а не «Зенита»? Какие эмоции были после ВАР?

— Спокойно. Потому что я смотрел фол, который происходил в штрафной соперника. Была минутная реакция. Но все нормально. Вы прекрасно знаете, что я не комментирую судейство и на сегодняшний день не буду комментировать действия арбитра.

— Гильермо также сказал, что результат несправедливый. На сколько вы с этим согласны?

— У меня есть на это свое мнение, а есть факт, который показывает табло, что мы проиграли 1:3. На сегодняшний день это так. На неделе будут разборы и прочее.

— Насколько тяжело играть в защите против бразильцев?

— Футболисты «Зенита» квалифицированные футболисты, чемпионы страны. Понятное дело, что, когда ты играешь с чемпионом — больше давления. Когда классный футболист против тебя, это всегда что-то большее. Понятно, что это не в первый раз. Посмотрим, как будет дальше.

«Зенит» набрал 10 очков и догнал в турнирной таблице «Динамо», которое занимает третье место. У «Спартака» осталось 9 очков. Красно-белые идут шестыми.