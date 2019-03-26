Георгий Джикия: "Настрой после сборной отличный"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия, вернувшийся в клуб из расположения сборной России, отметил, что у него отличный настрой в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Ахмата"​.

– Мы вернулись из Казахстана только вчера утром, – цитирует Джикию официальный сайт "Спартака". – Перелет был тяжелый, плюс разница во времени… Все это дало о себе знать. Спасибо тренерскому штабу "Спартака", который отнесся с пониманием и дал возможность восстановиться.

– Излишне спрашивать, с каким настроением вернулись в команду?

– Конечно, настрой после игры за сборную отличный, потому что мы одержали важную с турнирной точки зрения победу над Казахстаном, при этом выиграли крупно.

Следующие матчи у сборной только летом, поэтому сейчас могу целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении за "Спартак". Сегодня занимался в зале, но уже завтра присоединюсь к общей группе.

– В субботу матч в Грозном. Чего ждете от "Ахмата"?

– Я видел пару матчей соперника, он произвел хорошее впечатление. Дома "Ахмат" способен достойно противостоять лидерам чемпионата. Но мы будем в любом случае отталкиваться от своей игры.

Постараемся забить быстрый гол, а в дальнейшем закрепить преимущество. Сделаем все возможное, чтобы добыть в субботу три очка. Надеюсь, у нас все получится!