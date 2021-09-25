Георгий Джикия: «Конечно, мы слышим, что кричат трибуны»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Уфой» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ рассказал, как сейчас у футболистов складываются отношения с фанатами красно-белых.
— Всех с победой! «Уфа» другая команда по сравнению с весной? Возможно, да. Выбирается ли Спартак из кризиса? Без громких слов. Идем от игры к игре.
Конечно, мы слышим, что кричат трибуны. Мы профессионалы, после каждой игры подходим к трибунам. Как исправить отношения с болельщиками? Нужно время. Я на связи с болельщиками из «Фратрии». Мы ведем диалог.
Было не очень. Не забивали и пропускали в концовках. Было достаточно обидно.
Братья приехали с племянниками, поддержали. Если заметили, много детей было сзади машины. Это племянники. Все мои родные.
Про впечатление ничего не скажу. Самое главное, что выиграли. Всех с победой, — заявил Джикия.
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