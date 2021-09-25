Актер Маклаков высказался о победе «Спартака» над «Уфой»
Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Уфой» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Эмоции после игры положительные. Игрой не всей доволен, какой-то частью первого тайма, когда были забиты два гола. Заканчивается ли черная полоса у «Спартака»? Не знаю, Ванге не звонил еще», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Уфа» располагается на 12-й строчке с 8 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю