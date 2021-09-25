Джикия: «Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, на что может рассчитывать команду в нынешнем сезоне.

— Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Я говорил, что мы будем бороться за самые высокие места. Посмотрим, как будет. Сезон еще не закончен.

Без громких слов от меня. Будем идти от игры к игре, — заявил Джикия.

Победа позволила «Спартаку» подняться на восьмое место турнирной таблицы. Подопечные Руя Витории набрали 13 очков, столько же у «Краснодара» и московского ЦСКА, которые проведут свои матчи позже.