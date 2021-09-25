Джикия: «Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, на что может рассчитывать команду в нынешнем сезоне.
— Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Я говорил, что мы будем бороться за самые высокие места. Посмотрим, как будет. Сезон еще не закончен.
Без громких слов от меня. Будем идти от игры к игре, — заявил Джикия.
Победа позволила «Спартаку» подняться на восьмое место турнирной таблицы. Подопечные Руя Витории набрали 13 очков, столько же у «Краснодара» и московского ЦСКА, которые проведут свои матчи позже.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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