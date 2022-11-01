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Орлов объяснил, почему Кассьерре не нужна аренда в «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении нападающего «Зенита» Маттео Кассьерры в «Сочи».

— Зачем Кассьерре идти в аренду? Нужно думать о другом клубе в таком случае. Агенты за футболистов думать не могут. Это дело игрока и команды. За него ведь заплатили деньги, а аренда это бесплатно. Нужно принимать какие-то решения по нему. Семак по-прежнему хочет, чтобы Кассьерра заиграл, дает ему эту возможность. А что для него возвращение в «Сочи»?

— Набрать кондиции.

— Команда на сломе. Зачем ему туда сейчас идти? У игроков нет мотивации. Как при Федотове, они уже не тренируются.

— И что делать с Кассьеррой?

— Тренер будет решать. Но я не вижу перспективы в его возврате в «Сочи». Команду нужно реанимировать. Советовать ему ничего не буду. У него малый маневр в «Зените» — он не отрывается от защитников. С Сергеевым бразильцы играют, а вот с этим нет. Стоит, как баскетбольный центровой. Нет у него футбольного интеллекта. Нет понимания игры. К конкуренции он не готов. Пора бы задуматься ему, что дальше делать, — сказал Орлов «Спорт День за Днем».

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле нынешнего года. 25-летний колумбиец забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/orlov-obyasnil-pochemu-kasserre-ne-nuzhna-arenda-v-sochi

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2.02
Матео Кассьерра
ФК Зенит
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Геннадий Орлов
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
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 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
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