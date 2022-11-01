Орлов объяснил, почему Кассьерре не нужна аренда в «Сочи»

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении нападающего «Зенита» Маттео Кассьерры в «Сочи».

— Зачем Кассьерре идти в аренду? Нужно думать о другом клубе в таком случае. Агенты за футболистов думать не могут. Это дело игрока и команды. За него ведь заплатили деньги, а аренда это бесплатно. Нужно принимать какие-то решения по нему. Семак по-прежнему хочет, чтобы Кассьерра заиграл, дает ему эту возможность. А что для него возвращение в «Сочи»?

— Набрать кондиции.

— Команда на сломе. Зачем ему туда сейчас идти? У игроков нет мотивации. Как при Федотове, они уже не тренируются.

— И что делать с Кассьеррой?

— Тренер будет решать. Но я не вижу перспективы в его возврате в «Сочи». Команду нужно реанимировать. Советовать ему ничего не буду. У него малый маневр в «Зените» — он не отрывается от защитников. С Сергеевым бразильцы играют, а вот с этим нет. Стоит, как баскетбольный центровой. Нет у него футбольного интеллекта. Нет понимания игры. К конкуренции он не готов. Пора бы задуматься ему, что дальше делать, — сказал Орлов «Спорт День за Днем».

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле нынешнего года. 25-летний колумбиец забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.