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Сегодня, 14:45

Орлов включил Батракова в число лучших игроков сезона РПЛ: «Радует его интенсивность»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Справа в своей символической сборной поставлю Батракова. Потрясающая игра молодого парня. Открытие! А какая статистика! 10+6 в 17 турах! Правда, настораживает другой показатель. Шесть желтых карточек. Многовато... Я бы не стал его ни с кем сравнивать из ярких российских полузащитников прошлых лет. Самобытный. Со своими козырями, здорово играет между линиями. Он либо «восьмерка», либо «десятка». Забивной! С поставленным ударом, подвижный, инициативный. Радует его интенсивность. Мне понравились слова Саши Головина в одном из интервью. О том, что интенсивность игры во Франции гораздо выше, чем в РПЛ. Российскому футболу не хватает именно интенсивности. Мало кто умеет у нас держать высокий темп все 90 минут. Батраков, как мне кажется, один из таких футболистов. Но главное — его не перехвалить. Не надо отправлять Алексея уже сейчас в «Ювентус», «Манчестер Сити», «Фиорентину». Вы же видите, что происходит в «Реал Сосьедад» с Захаряном. Травмы... Потому что рано уехал! Не окреп еще в «Динамо», не оббился. Мышцы оказались не готовы к другим нагрузкам, к иным скоростям», — сказал Орлов «СЭ».

Геннадий Орлов. Символическая сборная РПЛ. Версия Орлова. По три игрока «Зенита» и «Спартака», нет Барриоса и Кордобы

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив».

Алексей Батраков
РПЛ
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«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
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