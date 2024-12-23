Символическая сборная РПЛ. Версия Орлова. По три игрока «Зенита» и «Спартака», нет Барриоса и Кордобы

Известный комментатор Геннадий Орлов специально для «СЭ» определил свою символическую сборную РПЛ по итогам первой части сезона.

За основу я взял схему 4-4-2.

Вратарь. Латышонок или Агкацев?

Выбирал между Латышонком и Агкацевым. И все-таки остановлюсь на голкипере «Зенита». Он меньше ошибался на этой дистанции.

Защита. Почему нет Осипенко?

Правый защитник. Келлвен из ЦСКА. Подкупает его статистика. Три гола, две результативные передачи. Эффективные подключения вперед.

Центр обороны. Во-первых, спартаковец Бабич. С ним определился довольно быстро. По второй кандидатуре пришлось подумать дольше. Роша из ЦСКА. Считаю, как защитник он посильнее своего партнера по команде — Дивеева. Почему не Осипенко? Ростовчанин очень хороший парень, но, увы, медлительный. Ему, к сожалению, не хватает стартовой скорости. Поэтому тот, кто считает, что Осипенко достоин «Ювентуса», должен учитывать все статистические данные. Да, Максим хорош впереди, у него весьма приличная статистика. Но вот если мы говорим непосредственно об оборонительных функциях, то... Знаете, я всегда пытаюсь спрогнозировать карьеру футболиста в серьезном европейском клубе. По поводу Осипенко возникают сомнения. Да, он, пожалуй, лучший центральный защитник среди россиян. Но легионеров все же поставлю выше.

Левый защитник. Дуглас Сантос. Да, недавно в интервью «СЭ» я заметил, что и он немного сдал. И все же конкурентов у него пока не вижу. Когда Дуглас в порядке, «Зенит» нагнетает на этом фланге. В принципе три голевые передачи он уже отдал.

Кевин Ленини. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащита. Кто вытеснил Барриоса и Умярова?

Опорник. Ранее кандидат на эту позицию для меня был очевиден. Барриос. Но только не в этот раз. Включаю в свою символическую сборную краснодарца Ленини. Представитель Кабо-Верде в первой части сезона сыграл сильнее зенитовца. Он и в отборе хорош, и двумя голевыми передачами отметился. Барриос, на секундочку, результативными действиями пока похвастать не может. Пропали куда-то его острые пасы, когда он доходит до штрафной. Надо отдать должное Мураду Мусаеву, который так раскрыл Ленини.

Почему не Умяров? Наиль прибавил. Меньше ошибается, гораздо острее стал впереди. Он был в моем шорт-листе, как и Черников. Но Ленини я поставлю повыше.

Идем дальше. Здесь позиции где-то немного условные, но я включил в среднюю линию сильнейших, на мой взгляд, полузащитников первой части сезона РПЛ. Справа поставлю Батракова. Потрясающая игра молодого парня. Открытие! А какая статистика! 10+6 в 17 турах! Правда, настораживает другой показатель. Шесть желтых карточек. Многовато... Я бы не стал его ни с кем сравнивать из ярких российских полузащитников прошлых лет. Самобытный. Со своими козырями, здорово играет между линиями. Он либо «восьмерка», либо «десятка». Забивной! С поставленным ударом, подвижный, инициативный. Радует его интенсивность. Мне понравились слова Саши Головина в одном из интервью. О том, что интенсивность игры во Франции гораздо выше, чем в РПЛ. Российскому футболу не хватает именно интенсивности. Мало кто умеет у нас держать высокий темп все 90 минут. Батраков, как мне кажется, один из таких футболистов. Но главное — его не перехвалить. Не надо отправлять Алексея уже сейчас в «Ювентус», «Манчестер Сити», «Фиорентину». Вы же видите, что происходит в «Реал Сосьедад» с Захаряном. Травмы... Потому что рано уехал! Не окреп еще в «Динамо», не оббился. Мышцы оказались не готовы к другим нагрузкам, к иным скоростям.

Аршавина я считаю самым сильным футболистом в истории России, большой талант! Никто к нему по уровню не приблизился. Головин? Нет, Аршавин талантливее. Марат Измайлов? Он подавал надежды, но не смог себя полностью реализовать, уехал в Португалию, а не в Англию. Андрей был ключевым игроком сборной России на Евро-2008, помог нашей команде завоевать бронзу. И это при том, что пропустил первые две игры из-за дисквалификации! Но футбольный интеллект у него на очень высоком уровне. Однако и Андрей в «Арсенале» стабильно отыграл всего года полтора. Почему? Опять все упирается в интенсивность, в физическую готовность.

Двигаемся дальше. Центральным полузащитником поставлю Барко. Один из самых ярких игроков первой части сезона. Пришел в «Спартак» и без раскачки начал делать разницу. Восемь голов, шесть голевых передач. Тут, по-моему, все очевидно. Барко говорил, что мог оказаться в «Зените»? Не знал об этом. Может быть, агентские игры. Не в курсе. Но раз аргентинец в «Спартаке», то какой смысл это все обсуждать?

Левый полузащитник. Здесь я выбирал между Венделом и Сперцяном. Вендела где-то выбила из колеи травма. А в последних турах, считаю, его вообще не надо было выпускать. Он еще не набрал нужные кондиции. Мне кажется, это была тренерская авантюра, из которой ничего хорошего не вышло. Вендел не был похож на себя... А как начал! Шесть голевых в первых трех турах! Сперцян ровнее прошел эту часть дистанции. Сыграл ярче. Поэтому включаю в символическую сборную краснодарца.

Максим Глушенков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападение. «Молодец Станкович, расстался с Соболевым»

Справа — Глушенков. Слева — Угальде. Да, Глушенков не классический нападающий. Но как он понимает игру, как завершает атаки, замыкает пасы Вендела! Бесспорно, талантливый парень. Восемь голов в десяти матчах! Полезный, универсальный футболист. Ну, о чем еще можно говорить, если человек в прошлом сезоне в составе «Локомотива» отдал 18 голевых передач.

Конечно, не ожидал такого прорыва от Угальде. Станкович — молодец, убрал Соболева, сделал ставку на Манфреда. Соболев — малоподвижный, малотехничный, не вписывается в игру сербского специалиста. Вот москвичи от него и отказались. Но отказались за деньги! За 10 миллионов вообще-то. А что выиграл от этого трансфера «Зенит»? Ноль голов, ноль передач. Это просчет. Надо признавать свои ошибки.

Конечно, держал в голове и Кордобу. Знаковая фигура для «Краснодара». Но с нынешним Угальде (а именно с ним в линии нападения сравнивал колумбийца) ему все же тяжело тягаться. Я тут за спартаковца.

Тренер:

Мусаев. «Краснодар» — на первом месте. Все справедливо. Мало кто ожидал, что Мурад даст результат после отставки Ивича. Кстати, я вам уже как-то говорил, что в проекте «Футбольная столица» мы просим мэтров нашего тренерского цеха — Валерия Газзаева, Юрия Семина и Валерия Непомнящего определить лучшего российского специалиста месяца. И знаете, кто победил в ноябре? Семин и Непомнящий проголосовали за Карпина. А Газзаев — за Тедеева из «Акрона».