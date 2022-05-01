Оправдало ли себя приглашение Смолова в «Динамо»? Мнение Орлова

Орлов указал на ошибки, которые допустил Шварц во второй части сезона

Известный комментатор Геннадий Орлов указал на ошибки, которые допустил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц во второй части сезона.

— Если они не уедут, вопрос о новом чемпионе страны станет пустой формальностью?

— Так говорить не стоит. Рано. Зачем? Слушайте, все-таки «Динамо» какое-то время составляло конкуренцию «Зениту». Просто бело-голубым не хватило психологической устойчивости. Молодые ребята... Ну и Шварц допустил какие-то ошибки. Его не стоило раньше времени превозносить. Он еще ничего не достиг. Приглашение Смолова тоже неоднозначное.

— Разве?

— Да. Конечно, он забил, помог, но ведь и отобрал игровое время у Тюкавина, которому надо развиваться. Парень сейчас в самом соку. Про Захаряна я вам как-то говорил. Он должен играть на позиции под нападающим, а не на фланге. Похоже, сейчас Шварц это понял. Захарян, как и Клаудиньо, подходит на роль плеймейкера, конструктора в центре поля, ближе к атаке. Кстати, меня в этом суждении поддерживает Михаил Галактионов — главный тренер молодежной сборной. Он хорошо осведомлен о потенциале Арсена. Его надо развивать, а зачем-то поставили на фланг... И Захарян там угас.

— Кто еще может бросить перчатку «Зениту»?

— Возможно, ЦСКА. Да и у «Локомотива» в целом добротные футболисты.