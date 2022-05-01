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Оправдало ли себя приглашение Смолова в «Динамо»? Мнение Орлова

Орлов указал на ошибки, которые допустил Шварц во второй части сезона
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов указал на ошибки, которые допустил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц во второй части сезона.

— Если они не уедут, вопрос о новом чемпионе страны станет пустой формальностью?

— Так говорить не стоит. Рано. Зачем? Слушайте, все-таки «Динамо» какое-то время составляло конкуренцию «Зениту». Просто бело-голубым не хватило психологической устойчивости. Молодые ребята... Ну и Шварц допустил какие-то ошибки. Его не стоило раньше времени превозносить. Он еще ничего не достиг. Приглашение Смолова тоже неоднозначное.

— Разве?

— Да. Конечно, он забил, помог, но ведь и отобрал игровое время у Тюкавина, которому надо развиваться. Парень сейчас в самом соку. Про Захаряна я вам как-то говорил. Он должен играть на позиции под нападающим, а не на фланге. Похоже, сейчас Шварц это понял. Захарян, как и Клаудиньо, подходит на роль плеймейкера, конструктора в центре поля, ближе к атаке. Кстати, меня в этом суждении поддерживает Михаил Галактионов — главный тренер молодежной сборной. Он хорошо осведомлен о потенциале Арсена. Его надо развивать, а зачем-то поставили на фланг... И Захарян там угас.

— Кто еще может бросить перчатку «Зениту»?

— Возможно, ЦСКА. Да и у «Локомотива» в целом добротные футболисты.

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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
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