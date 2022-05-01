Футболисты «Спартака» вышли на матч с «Крыльями Советов» в футболках с фамилиями ушедших из жизни легенд клуба

Футболисты «Спартака» вышли на матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» в футболках с фамилиями легенд клуба.

На футболках были написаны фамилии 11 ушедших из жизни бывших игроков клуба, которые провели за команду наибольшее количество матчей — Владимир Маслаченко, Геннадий Логофет, Василий Соколов, Анатолий Крутиков, Федор Черенков, Игорь Нетто, Алексей Парамонов, Михаил Булгаков, Галимзян Хусаинов, Николай Осянин и Анатолий Ильин.

Перед началом игры с «Крыльями Советов» на стадионе состоялась минута молчания в память о футболистах.

«Спартак» 18 апреля отметил 100-летие клуба. Матч с «Крыльями Советов» стал для команды первым домашним после этой даты.