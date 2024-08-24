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Сегодня, 22:30

Орлов — о Соболеве в «Зените»: «Посмотрим. Возможно, Семаку нужен еще один форвард»

Орлов отреагировал на возможный переход Соболева в «Зенит»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил возможный переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

— Роман Орещук в интервью «СЭ» сказал, что Соболев точно окажется в «Зените»? Посмотрим. Возможно. Кассьерра пока не впечатляет. Но точно вам не скажу, кто окажется в команде Семака до закрытия окна. Вроде бы питерцы ищут иностранца на эту позицию. Так что новичок появится. «Зениту» однозначно нужен еще один нападающий, — сказал Орлов «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время футболист провел 140 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

В июле 2024 года 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака».

&laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; сыграли вничью (0:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ. Иван Сергеев и&nbsp;Даниил Хлусевич. «Какой замечательный «Спартак»! Вот это реальный конкурент «Зенита» на дистанции». Мнение Орлова
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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