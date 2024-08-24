Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил возможный переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

— Роман Орещук в интервью «СЭ» сказал, что Соболев точно окажется в «Зените»? Посмотрим. Возможно. Кассьерра пока не впечатляет. Но точно вам не скажу, кто окажется в команде Семака до закрытия окна. Вроде бы питерцы ищут иностранца на эту позицию. Так что новичок появится. «Зениту» однозначно нужен еще один нападающий, — сказал Орлов «СЭ».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время футболист провел 140 матчей во всех турнирах, забил 58 голов и сделал 32 результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

В июле 2024 года 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака».