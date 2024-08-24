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Сегодня, 22:24

«Ахмат» — «Химки»: видео голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ахмат» - «Химки».
Фото ФК «Химки»

«Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Химками» в матче 6-го тура РПЛ — 3:3.

31-я минута. Мирзов — 0:1

67-я минута. Руденко — 0:2

73-я минута. Жиров — 1:2

76-я минута. Фелиппе Кардозу — 2:2

90+3-я минута. Ловат — 3:2

90+8-я минута. Заболотный — 3:3

«Ахмат» (4 очка) занимает 15-е место в РПЛ. «Химки» (6) остались на десятой строчке в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Химки
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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