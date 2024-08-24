«Ахмат» — «Химки»: видео голов

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«Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Химками» в матче 6-го тура РПЛ — 3:3.

31-я минута. Мирзов — 0:1

67-я минута. Руденко — 0:2

73-я минута. Жиров — 1:2

76-я минута. Фелиппе Кардозу — 2:2

90+3-я минута. Ловат — 3:2

90+8-я минута. Заболотный — 3:3

«Ахмат» (4 очка) занимает 15-е место в РПЛ. «Химки» (6) остались на десятой строчке в турнирной таблице.