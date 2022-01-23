Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением об игроках «Зенита» и сборной России — Алексее Сутормине и Александре Ерохине.

— Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли — как он оказался в «Зените»?

— Сутормин. Не думал, что игрок с такими скромными футбольными навыками попадет в «Зенит». А уж в сборной, да еще с капитанской повязкой, Сутормина вообще не представлял!

Наверх он пробился исключительно за счет характера и целеустремленности. Трудяга, боец, даже голы периодически забивает. Но искусству отбора мяча не обучен, на позиции правого защитника частенько не успевает страховать партнеров. Может так напороть, что это сразу обернется пропущенным голом... Футболист для РПЛ. Но не для Лиги чемпионов, при всем уважении. Как, на мой взгляд, и Ерохин. Он то выстреливает, то затухает. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Иногда в таких ситуациях мажет, что за голову хватаешься.

Полностью интервью Орлова читайте здесь.