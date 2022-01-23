Форвард «Динамо» Федор Смолов высказался о работе с тренером команды Сандро Шварцем.

«Видна страсть, с которой Сандро Шварц относится к работе. Для него не бывает мелочей. Он хочет донести до нас свое видение футбола, чтобы мы вместе добивались результата», — приводит слова Смолова пресс-служба клуба.

Ранее «Динамо» объявило о возвращении Смолова. Контракт с нападающим рассчитан на полтора года с опцией продления еще на один год. Ранее он выступал за «Локомотив».