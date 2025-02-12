Орлов о Соболеве в «Зените»: «Свой шанс он получит, но Кассьерра и Лусиано техничнее»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Зените».

«Почему Соболев не играл против «Спартака»? Да, он уже забил четыре мяча зимой в контрольных матчах. Но это же не показатель! Семак сделал ставку на Кассьерру и Лусиано. Они техничнее Соболева, лучше контролируют мяч. В футболе все зависит от скорости развития атаки. Самое эффективное средство — игра в одно касание.

У Соболева, конечно, есть свои сильные качества. Свой шанс весной он обязательно получит. Кто-то устанет, кто-то, не дай бог, травму получит. Ему нужно держать себя в тонусе. В «Спартаке» он забивал за сезон 13 голов. Надо стремиться к таким показателям. Если вернется на прежний уровень, обязательно принесет пользу сине-бело-голубым. Но пока он не игрок старта», — сказал Орлов.