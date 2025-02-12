«Рубин» проведет товарищеский матч со сборной КНДР

Пресс-служба «Рубина» назвала соперников на третий тренировочный сбор перед возобновлением сезона.

Казанцы проведут три матча. Соперниками «Рубина» станут сборная КНДР (14 февраля), «Сочи» (18 февраля) и «Оренбург» (22 февраля).

«Рубин» ушел на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова набрала 26 очков в 18 турах.

Ранее сборная КНДР провела товарищеские матчи против «Тюмени» (1:0), «Балтики» (1:1) и «Ленинградца» (2:3).