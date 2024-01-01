Генич сравнил Губерниева с Гринчем

Известный комментатор и журналист Константин Генич назвал имя коллеги, который похож на Гринча в российском футболе.

«Это может быть Дмитрий Губерниев: он способен как разукрасить, так и сделать невыносимым любой праздник», — сказал Генич RT.

Ранее Генич и Губерниев поругались из-за ТЭФИ.