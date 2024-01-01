Пименов считает, что картонная фигура Овчинникова в магазине поможет отбить желание злоупотреблять алкоголем

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, чью картонную фигуру следует поставить в магазине у отдела с алкогольными напитками, чтобы избавиться от желания злоупотреблять в выходные.

«Для этого нужна картонная фигура Сергея Овчинникова. Все будет строго, а заодно сразу там же и будет снята передача «Я тебе в лоб дам», — приводит слова Пименова RT.

Ранее Пименов ответил на вопрос, с кем в отечественном футболе у него ассоциируется год зеленого деревянного дракона.