Пименов считает, что картонная фигура Овчинникова в магазине поможет отбить желание злоупотреблять алкоголем
Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов рассказал, чью картонную фигуру следует поставить в магазине у отдела с алкогольными напитками, чтобы избавиться от желания злоупотреблять в выходные.
«Для этого нужна картонная фигура Сергея Овчинникова. Все будет строго, а заодно сразу там же и будет снята передача «Я тебе в лоб дам», — приводит слова Пименова RT.
Ранее Пименов ответил на вопрос, с кем в отечественном футболе у него ассоциируется год зеленого деревянного дракона.
Источник: RT
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|
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|6
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|
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Зенит – Спартак
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|2.03
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|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
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|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
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|2.03
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|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
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|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
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|
|
Александр Соболев
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|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
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