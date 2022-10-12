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12 октября, 18:45

Генич — о Норманне в «Динамо»: «70 процентов точности пасов для опорника — чудовищно»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» раскритиковал новичка «Динамо» Матиаса Норманна.

— Почему Норманн — предательский трансфер?

— Он не может сыграть матч. Во-первых, ошибается много. Хвалил его, как сыграл тайм с «Сочи»: все мячи забрал, даже штрафной у Захаряна. Без году неделя в команде, а уже такую инициативу проявляет. Тоже наглый. Сейчас уже после «Ахмата», «Зенита», ЦСКА мы получаем ответ. Он пока не готов. К тому же проблемы с плечом возникли. А точность передач была — 70 процентов. Для опорного полузащитника это просто чудовищно. Так нельзя играть вообще. Шнякин привел очень смешной исторический факт, что Норманн, будучи игроком «Ростова», против ЦСКА дважды играл и оба раза недоиграл первый тайм. Через несколько минут Норманн получил травму и до перерыва не доиграл. Правда, оба предыдущих раза ЦСКА выиграл 3:1.

«Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.

В данный момент футболист восстанавливается после травмы плеча, он пропустит около месяца.

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Матиас Норманн
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Генич
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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