Генич назвал «Локомотив» главным разочарованием сезона в РПЛ

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал главное разочарование сезона в РПЛ.

— Разочарование сезона?

— «Локомотив» персонально разочаровал. В начале сезона «Торпедо» разочаровывало. Ужасно играли, все складывалось печально, но набирают очки какие-то сейчас.

— Бакаев?

— Нет. Ему нужно время, чтобы отвоевать место в сыгранной команде. Мостовой только сейчас заиграл в «Зените». Если бы Бакаев пошел в «Ростов», то, может быть, он бы играл в основе. «Динамо» такой футболист не нужен. У них своих игроков из группы атаки много.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 9 очками в 12 матчах.