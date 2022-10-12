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12 октября, 19:00

Генич назвал лучшего легионера «Спартака» в истории

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался об игре Квинси Промеса за «Спартак».

— А что мы тогда будем говорить про гениальность Промеса?

— Квинси — мастер. Его можно хвалить, он просто мастер. Какие мячи забивает Промес! Когда идет скидка и надо с лета ударить не куда-то в небеса, а приложиться так, чтобы дать шанс вратарю ошибиться, то он это делает, что подтвердил матч с «Крыльями». Хороший отбор мяча Масловым, вышел один на один — реализовал. Был момент, когда Квинси в дальний угол бил, раскачал защитника. Один замах, убрал снова, еще замах. Мастер. Он мотивирован стать лучшим. У него была пауза, когда его чуть ли не в оборону ставили в «Севилье». Его заставляли носиться по флангу, как работягу, от одного углового флага до другого. В «Севилье» попробуй этого не сделай. В «Аяксе» его стали ставить центральным полузащитником, а в «Спартаке» он творец. И уровень чемпионата ниже уровня мастерства Промеса. Ему навозить защитников «Факела» или «Крыльев» не составляет никакого труда. Хотя превозносить сейчас Промеса — ту мач. Даже в 2017 году чемпионат был сильнее. Вот того Квинси можно было носить на руках. Он один из лучших легионеров в истории «Спартака».

— А кто лучший?

— Алекс запомнился.

В сезоне-2022/23 Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак».

Юрий Семин. Семина в президенты «Локомотива»? «Спартак» — чемпион? Разочарование года? Интервью Генича

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
11
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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