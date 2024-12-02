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Генич: «Николсон и Жозе для «Спартака» неликвидны, надо расставаться и брать хорошего форварда»

Даниил Аршавский
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Комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации с нападающими в московском «Спартаке».

«Будем откровенны и признаем: Шамар Николсон и Виллиан Жозе на данный момент для «Спартака» неликвидны. С ними надо расставаться. Садиться за стол переговоров, рассчитывать и того, и другого, и брать хорошего форварда. Если не смогли взять Кордобу, нужен большой нападающий. Когда ты играешь против насыщенной обороны и низкого блока, нужен нападающий, который может продавить. Если есть амбиции, их надо подкреплять», — цитирует Генича «РБ Спорт».

За 13 матчей во всех турнирах текущего сезона Николсон забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету Жозе 1 гол в 13 встречах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость обоих игроков в 4 миллиона евро.

После 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ красно-белые с 34 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Виллиан Жозе
Константин Генич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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3
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 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
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