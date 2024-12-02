Шабанхаджай рассказал, с кем сложнее всего играть в РПЛ

Полузащитник «Рубина» Дардан Шабанхаджай поделился мнением о лидерах чемпионата России.

«С какими тремя командами было сложнее всего играть? Если честно, для меня это ЦСКА, очень сложная команда. Также отмечу «Зенит». И назову «Спартак», — приводит слова Шабанхаджая ТАСС.

Шабанхаджай выступает за «Рубин» с января 2024 года. В текущем сезоне 23-летний австриец провел 10 матчей РПЛ и отметился двумя результативными передачами.