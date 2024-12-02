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Балахнин — о победе «Ростова» над «Пари НН»: «Не понимаю, как при подходе Гончаренко можно пропустить четыре гола со стандартов»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал победу команды над «Пари НН» в матче 17-го тура чемпионата России (4:0).

«Конечно, хорошо, когда защитник забивает. Но меня удивило другое. Виктор Гончаренко — системный тренер. При его подходе получать четыре гола со стандартов — я не понимаю, как это могло произойти. При таком квалифицированном специалисте такое происходит», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 17 туров в текущем сезоне РПЛ «Ростов» с 23 очками занимает 7-е место в турнирной таблице, а «Пари НН» идет 12-м с 16 очками.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Виктор Гончаренко
Сергей Балахнин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
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