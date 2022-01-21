Новичок «Зенита» Иван Сергеев определился с игровым номером

Новичок «Зенита» Иван Сергеев выбрал игровой номер, сообщает пресс-служба команды.

Футболист будет выступать в петербургском клубе под 33-м номером.

Ранее под этими номерами в «Зените» играли Максим Деменко, Михаил Козлов, Павел Игнатович, Милан Родич, Андрей Панюков и Эрнани.

Контракт Сергеева с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2024/25. Ранее футболист защищал цвета «Крылья Советов».