Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос «СЭ» об уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.

— Была информация, что работа по новому тренеру началась в апреле. Так ли это на самом деле?

— Telegram-каналы сами придумывают, а потом вы просите меня это обсуждать. После Кубка России у нас была встреча с акционером, спортивным директором и главным тренером. Мы обсуждали проблемы, сложности, что нужно делать дальше вместе с главным тренером. У нас были нормальные отношения. Но при этом мы понимали, что могут возникать определенные сложности, ибо Паоло не мог привести свою семью. Выиграли Кубок мы в мае, это же не апрель. У нас был диалог с Ваноли, мы встречались. Перед самым отъездом Паоло взял паузу на подумать. В следующие несколько дней спортивный блок прорабатывал эти вопросы. Это точно не апрель. Это начало закручиваться в течение нескольких дней после Кубка России.

«Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли из команды 9 июня 2022 года. На следующий день, 10 июня клуб сообщил, что новым главным тренером стал Гильермо Абаскаль, ранее работавший в швейцарском «Базеле».