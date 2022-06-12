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Генеральный директор «Спартака» — об уходе Ваноли: «Это не апрель. Все начало закручиваться после Кубка России»

Генеральный директор «Спартака» рассказал, что решение об уходе Ваноли было принято после финала Кубка России
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос «СЭ» об уходе итальянского специалиста Паоло Ваноли с поста главного тренера красно-белых.

— Была информация, что работа по новому тренеру началась в апреле. Так ли это на самом деле?

— Telegram-каналы сами придумывают, а потом вы просите меня это обсуждать. После Кубка России у нас была встреча с акционером, спортивным директором и главным тренером. Мы обсуждали проблемы, сложности, что нужно делать дальше вместе с главным тренером. У нас были нормальные отношения. Но при этом мы понимали, что могут возникать определенные сложности, ибо Паоло не мог привести свою семью. Выиграли Кубок мы в мае, это же не апрель. У нас был диалог с Ваноли, мы встречались. Перед самым отъездом Паоло взял паузу на подумать. В следующие несколько дней спортивный блок прорабатывал эти вопросы. Это точно не апрель. Это начало закручиваться в течение нескольких дней после Кубка России.

«Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли из команды 9 июня 2022 года. На следующий день, 10 июня клуб сообщил, что новым главным тренером стал Гильермо Абаскаль, ранее работавший в швейцарском «Базеле».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Паоло Ваноли
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В «Спартаке» рассказали о причинах ухода Ваноли с поста главного тренера
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
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Н. Новгород – Зенит
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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