Гендиректор «Спартака»: «Должны сделать все возможное и невозможное, чтобы быть высоко в следующем сезоне»

Мележиков рассказал, какой результат «Спартак» должен показать в следующем сезоне

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о том, какой результат команда должна показать в следующем сезоне.

«Место «Спартака» в следующем сезоне? Это неблагодарное дело прогнозировать и гадать. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы быть высоко. Требования болельщиков мы понимаем и знаем», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

По итогам минувшего сезоне красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграли БЕТСИТИ Кубок России.