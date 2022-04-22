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Гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал про международный товарищеский турнир к столетию клуба

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ» про международный товарищеский турнир к столетию московского клуба.

«Конкретных предложений по формату и количеству участников мы не видели. Получим его на следующей неделе. Можем ли мы играть с командами из других стран? Мы пока не видели состава участников. Как получим распоряжение — так и будем принимать решение с тренерским штабом с учетом сроков и места», — сказал Мележиков.

18 апреля «Спартак» праздновал столетие со дня основания клуба.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».

Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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