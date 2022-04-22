Гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал про международный товарищеский турнир к столетию клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ» про международный товарищеский турнир к столетию московского клуба.

«Конкретных предложений по формату и количеству участников мы не видели. Получим его на следующей неделе. Можем ли мы играть с командами из других стран? Мы пока не видели состава участников. Как получим распоряжение — так и будем принимать решение с тренерским штабом с учетом сроков и места», — сказал Мележиков.

18 апреля «Спартак» праздновал столетие со дня основания клуба.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак».

Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».