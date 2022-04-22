Спортивный директор «Спартака» рассказал об ощущениях от поездки на поезде в Ростов-на-Дону

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил, как относится к тому, что команда была вынуждена отправиться на поезде на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Это моя первая поездка на поезде в России. Будет ли тяжело? Не знаю, надо попробовать, я никогда не пробовал, — отметил Каттани в интервью «СЭ».

Напомним, что «Спартак» 22 апреля отправится на матч в Ростове-на-Дону на поезде. Сама игра пройдет 24 апреля, начало — 16.30 (мск).