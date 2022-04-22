«Спартак», скорее всего, проведет сборы в России

«Спартак» пока не определился с местом проведения сборов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», где команда намерена проводить сборы в межсезонье.

— Где будут сборы?

— Пока не знаем. Скорее всего, в России. Будем прорабатывать. В нынешних условиях лучше Москва, Тарасовка.

— Что с Квинси?

— Дмитрий вам даст информацию.

— Как обыграть «Ростов»?

— Играть.

Нынешний розыгрыш Тинькофф РПЛ завершится 21 мая, клубам до конца сезона-2021/22 осталось провести пять туров.

Матч 26-го тура против «Ростова» пройдет в Ростове-на-Дону 24 апреля.