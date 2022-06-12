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Мележиков — о сроках введения Fan ID: «Стадион «Спартака» поставлен на 2023 год»

Гендиректор «Спартака» Мележиков поделился мнением о введение в России Fan ID
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о введение в России Fan ID.

«Закон принят, он не имеет обратной силы. Мы обязаны его исполнять. Мы не уверены, что он станет удобством для болельщиков. Сроки? Часть стадионов на начало этого сезона. Наш стадион поставлен на 2023 год», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России. Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года.

С 4 июля 2022 года паспорт болельщика можно будет оформить на сайте госуслуг. Данная карта будет выпускаться в электронном виде.

На данный момент неизвестно, в каких городах будет действовать Fan ID. Список находится в стадии разработки.

Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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