Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мнением о введение в России Fan ID.

«Закон принят, он не имеет обратной силы. Мы обязаны его исполнять. Мы не уверены, что он станет удобством для болельщиков. Сроки? Часть стадионов на начало этого сезона. Наш стадион поставлен на 2023 год», — сказал Мележиков на мероприятии, посвященном 100-летию «Спартака».

Fan ID (паспорт болельщика) — это персональный документ, который позволяет приобретать билет и посещать крупные спортивные соревнования в России. Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года.

С 4 июля 2022 года паспорт болельщика можно будет оформить на сайте госуслуг. Данная карта будет выпускаться в электронном виде.

На данный момент неизвестно, в каких городах будет действовать Fan ID. Список находится в стадии разработки.