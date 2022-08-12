Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:37

Генеральный директор «Сочи» рассказал, от чего зависит успех Пруцева в «Црвене Звезде»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о переходе полузащитника сочинцев Егора Пруцева в «Црвену Звезду». О его трансфере стало известно сегодня, 11 августа.

«Это большой шаг вперед, думаю, важный в его карьере. Мы за то, чтобы у него все получилось. Сейчас никто не скажет про его перспективы: все дело только за ним, насколько он будет отдаваться, слушать тренера, работать. В любом случае, максимальная самоотдача всегда приносит плоды, у него хорошие данные», — цитирует Рубашко ТАСС.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до лета 2026 года.

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи». За основную сочинскую команду Пруцев провел один матч.

Источник: https://tass.ru/sport/15459609?
Футбол
ФК Сочи
ФК Црвена Звезда
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Новый Кубок России — турнир-монстр для Москвы и Санкт-Петербурга. Региональные клубы выкинули на обочину 
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Истанбуле» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
Сенников: «Даже если «Локомотив» проиграет «Крыльям», не думаю, что последуют санкции в сторону тренеров»
Комментатор Генич сообщил, что Дзюбы не будет в «Краснодаре»
Пономарев — о возможном переходе Дзюбы в «Истанбул»: «Выгонят его из клуба в первый же год!»
РПЛ, таблица переходов: Дзюба может перейти в «Истанбул», Хендрикс и Роша покинули «Спартак»
В РПЛ не будет нового голосования по коммерческим партнерам Кубка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семшов: «Клаудиньо — значимая потеря для «Зенита»

Тарханов: «ЦСКА посмотрит, как они на фоне «Зенита» выглядят и что из себя представляют»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости