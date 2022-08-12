Генеральный директор «Сочи» рассказал, от чего зависит успех Пруцева в «Црвене Звезде»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о переходе полузащитника сочинцев Егора Пруцева в «Црвену Звезду». О его трансфере стало известно сегодня, 11 августа.

«Это большой шаг вперед, думаю, важный в его карьере. Мы за то, чтобы у него все получилось. Сейчас никто не скажет про его перспективы: все дело только за ним, насколько он будет отдаваться, слушать тренера, работать. В любом случае, максимальная самоотдача всегда приносит плоды, у него хорошие данные», — цитирует Рубашко ТАСС.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до лета 2026 года.

Пруцев перешел в «Црвену Звезду» из «Сочи». За основную сочинскую команду Пруцев провел один матч.