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Семшов: «Клаудиньо — значимая потеря для «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов оценил важность потери для питерцев полузащитника Клаудиньо перед матчем 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Значимая потеря для «Зенита», он встроен в команду, но не нужно забывать, что от одного футболиста не зависит игра всей команды, — сказал Семшов ТАСС. — В «Зените» есть игроки, которые стучатся в основной состав и готовы заменить, например, новый футболист Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, который, как я думаю, уже достоин места в основном составе и должен сделать все, чтобы его застолбить. Потеря любого игрока больна, но не чревата, потому что на одном футболисте не строится игра, и отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита» в матче с ЦСКА».

Также Семшов поделился мнением, как будет складываться игра в центральном матче 5-го тура.

«Я не думаю, что будет закрытый матч, ведь «Зенит» всегда играет в атаку, ЦСКА тоже старается это делать. Это будет хорошая проверка для армейцев, насколько они способны составить «Зениту» конкуренцию в чемпионате. Я думаю, что петербургская команда также понимает важность матча и будет играть на победу», — добавил Семшов.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа. Начало встречи — 17.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/15459699
Игорь Семшов
Клаудиньо
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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13.08 17:00
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 - : -
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 - : -
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 4
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 3
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Краснодар

 2
Батраз Гурциев

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И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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