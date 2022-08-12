Семшов: «Клаудиньо — значимая потеря для «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов оценил важность потери для питерцев полузащитника Клаудиньо перед матчем 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Значимая потеря для «Зенита», он встроен в команду, но не нужно забывать, что от одного футболиста не зависит игра всей команды, — сказал Семшов ТАСС. — В «Зените» есть игроки, которые стучатся в основной состав и готовы заменить, например, новый футболист Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, который, как я думаю, уже достоин места в основном составе и должен сделать все, чтобы его застолбить. Потеря любого игрока больна, но не чревата, потому что на одном футболисте не строится игра, и отсутствие Клаудиньо не разрушит игру «Зенита» в матче с ЦСКА».

Также Семшов поделился мнением, как будет складываться игра в центральном матче 5-го тура.

«Я не думаю, что будет закрытый матч, ведь «Зенит» всегда играет в атаку, ЦСКА тоже старается это делать. Это будет хорошая проверка для армейцев, насколько они способны составить «Зениту» конкуренцию в чемпионате. Я думаю, что петербургская команда также понимает важность матча и будет играть на победу», — добавил Семшов.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет 13 августа. Начало встречи — 17.00 (мск).