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Тарханов: «ЦСКА посмотрит, как они на фоне «Зенита» выглядят и что из себя представляют»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов назвал фаворита предстоящего матча красно-синих в рамках 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«Ясно, что у «Зенита» очень хорошая команда. «Зенит» должен подтвердить в этом матче претензии на чемпионство, а ЦСКА посмотрит, как они на фоне «Зенита» выглядят и что из себя представляют.

Травма Клаудиньо сильно ослабила «Зенит»? Думаю, да. Все-таки он большую роль играет в организации игры, в обострении они хорошо с Малкомом выглядят. Но у «Зенита» много игроков, поэтому замена, возможно, неравноценная, но будет.

Думаю, ЦСКА устроит ничья. «Зенит» — нет, они и так потеряли уже четыре очка, поэтому будут играть на победу. А если ЦСКА вничью сыграет, то для них это будет хорошо», — сказал Тарханов Betonmobile.ru.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-tsska-ustroit-nichya-v-matche-s-zenitom
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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