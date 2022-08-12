Тарханов: «ЦСКА посмотрит, как они на фоне «Зенита» выглядят и что из себя представляют»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов назвал фаворита предстоящего матча красно-синих в рамках 5-го тура РПЛ против «Зенита».

«Ясно, что у «Зенита» очень хорошая команда. «Зенит» должен подтвердить в этом матче претензии на чемпионство, а ЦСКА посмотрит, как они на фоне «Зенита» выглядят и что из себя представляют.

Травма Клаудиньо сильно ослабила «Зенит»? Думаю, да. Все-таки он большую роль играет в организации игры, в обострении они хорошо с Малкомом выглядят. Но у «Зенита» много игроков, поэтому замена, возможно, неравноценная, но будет.

Думаю, ЦСКА устроит ничья. «Зенит» — нет, они и так потеряли уже четыре очка, поэтому будут играть на победу. А если ЦСКА вничью сыграет, то для них это будет хорошо», — сказал Тарханов Betonmobile.ru.