Гендиректор «Пари НН»: «Поздравил визави Хашига публично в группе РПЛ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» поздравил «Краснодар» с чемпионством.

«Лично поздравил своего визави Владимира Хашига с чемпионством. Сделал это публично в группе РПЛ. Рад за коллег. Добились своего. Но мы помним свой матч в Кубке с «Краснодаром» (смеется). На самом деле футбол — только позитивные эмоции. Тут не должно быть какого-то злословия, злорадства. Тут не должно быть какого-то вреда и себе, и своим соперникам. Мы очень рады за «Краснодар». Знаю, что город всю ночь гулял и продолжает празднование важнейшего исторического события для клуба и города в целом. Разделяем эту радость и поздравляем футбольный клуб «Краснодар», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

24 мая «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России.