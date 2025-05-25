Главные миллионеры среди судей — Левников, Чистяков и Сухой

В чемпионате России-2024/25 судьи РПЛ, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными, в качестве вознаграждений в общей сложности заработали 89 миллионов 500 тысяч рублей.

Учтены только гонорары за обслуживание 240 матчей. Кроме них рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

Больше всех получит Кирилл Левников — 5,3 миллиона. Второе место в списке миллионеров занял Артем Чистяков — 5,15 миллиона. Третье у Алексея Сухого — 4,85 миллиона.

Год назад всех обошел Павел Кукуян — 4,1125 миллиона рублей. За ним шли Сергей Карасев (4,105 миллиона) и Левников (3,88 миллиона).

Выплаты ассистентам судей, которые также 10 раз назначались АВАР, в общей сложности составят 48 миллионов 500 тысяч. Сюда тоже не входит ежемесячная зарплата в 50 тысяч. По сумме вознаграждений первенство у Максима Гаврилина — 2,25 миллиона. Чуть отстали Дмитрий Ермаков (2,2 миллиона), а также Андрей Образко и Рустам Мухтаров (по 2,1 миллиона).