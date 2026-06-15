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15 июня, 12:45

Плющенко-младший: «Хотелось бы, чтобы Роналду выиграл чемпионат мира. Между ним и Месси я за португальца»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

13-летний фигурист Александр Плющенко в колонке для «СЭ» назвал Португалию вторым фаворитом чемпионата мира-2026 и отметил Криштиану Роналду.

— Второй фаворит наряду с Францией — Португалия. Она показала себя в Лиге наций год назад. Хотелось бы, чтобы Криштиану Роналду в своем последнем турнире выиграл чемпионат мира. Если выбирать между Месси и Роном, я за португальца. Всегда нравился своим культом тренировок. Хотя он в возрасте, но у него есть необходимый для больших турниров опыт. Его гол в ворота Испании в финале Лиги наций это доказал. И у Португалии тоже очень сильный состав. Нуну Мендеш на левом фланге и суперсильная полузащита — Бруну Фернандеш и Витинья, для меня это главный игрок «ПСЖ», через него строятся все атаки. Опытный Бернарду Силва. Португалия либо сразу провалится, либо дойдет очень далеко, — написал Плющенко в колонке для «СЭ».

Португалия попала в группу K. На групповом этапе команда сыграет с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией. ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Игроки сборной Франции.«Испания для меня не фаворит — у них много пафоса. Ставлю на Францию». Колонка Александра Плющенко — о ЧМ-2026

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