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8 октября, 18:36

Генеральный директор «Факела» Асхабадзе: «Игроки не уступили «Зениту» в желании и довели дело до ничьей»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Эмоции положительные с точки зрения результата против флагмана нашего футбола, — цитирует Асхабадзе ТАСС. — У игроков запредельная самоотдача. Мы боремся за выживание и показываем это в матчах со всеми — и с лидерами, и не с лидерами. Без разницы, как складывается игра, мы бьемся за выживание с самым маленьким бюджетом в лиге. 100 процентов такие матчи добавляют уверенности всем нам. Мы поблагодарили команду — несмотря на то, что приехал гегемон нашего футбола, мы не уступили в единоборствах, в желании и довели игру до ничьей».

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах.

«Факел» занимает 13-е место, набрав 10 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/15996475
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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