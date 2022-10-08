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8 октября, 18:34

Гендиректор «Динамо» — о матче с ЦСКА: «Игра могла бы качнуться и в ту, и в другую сторону»

Артем Бухаев
,
Мария Куцубеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров коротко оценил игру команды в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Доволен игрой? Игра могла бы качнуться и в ту, и в другую сторону.

Что не получилось? Выиграть.

Сегодняшняя игра? Боевая, были взаимные моменты, ЦСКА хорошо начал второй тайм. У нас во второй половине второго тайма были моменты, Костя мог свой шанс реализовать. В целом, результат по игре", — заявил Пивоваров.

«Динамо» прервало свою серию из трех поражений в РПЛ. Московский клуб занимает восьмую строчку с 17 очками.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Спартак

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Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Мусса Сиссако

Сочи

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