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8 октября, 18:39

В «Динамо» заявили, что поддерживают главного тренера команды Йокановича

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что руководство поддерживают главного тренера команды Славиша Йокановича.

8 октября в матче 12-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (1:1).

— Есть ли кредит доверия у Йокановича?

— Мы поддерживаем нашего тренера. У нас строится команда, надо дать время реализовать свои задумки.

— То есть кредитов доверия у него есть?

— Конечно.

— Очень много разговоров о том, что «Динамо» допускает возможность его отставки. Это все слухи?

— Это все слухи.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Славиша Йоканович
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
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