В «Динамо» заявили, что поддерживают главного тренера команды Йокановича

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что руководство поддерживают главного тренера команды Славиша Йокановича.

8 октября в матче 12-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (1:1).

— Есть ли кредит доверия у Йокановича?

— Мы поддерживаем нашего тренера. У нас строится команда, надо дать время реализовать свои задумки.

— То есть кредитов доверия у него есть?

— Конечно.

— Очень много разговоров о том, что «Динамо» допускает возможность его отставки. Это все слухи?

— Это все слухи.