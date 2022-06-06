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Генеральный директор «Факела» рассказал о ситуации с домашним стадионом клуба

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о ситуации со стадионом клуба.

— Успеет ли «Факел» устранить все недочеты по стадиону до начала чемпионата?

— Хотел бы прояснить этот вопрос. На сегодняшний день стадион соответствует практически всем требованиям, основное из которых — вместимость (21 тысяча), за исключением некоторых моментов, которые уже дорабатываются. Ряд замечаний, обозначенных со стороны РФС, должны быть устранены до начала чемпионата. Все работы ведутся в плановом режиме, оплачены контрагентам.

— Можно ли сравнить вашу ситуацию с историей «Оренбурга», который по итогам прошлого сезона не допустили до участия в РПЛ как раз из-за стадиона?

— «Оренбург» не был допущен сезоном ранее в большей степени из-за того, что вместимость стадиона не соответствовала регламенту РПЛ. А это совершенно разные ситуации.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) считает контролируемой ситуацию с устранением воронежским «Факелом» недочетов, выявленных комиссией по лицензированию, в настоящий момент все необходимые для их исправления работы оплачены и ведутся.

По итогам завершившегося сезона «Факел» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 74 очка в 38 играх, и получил право выступить в РПЛ.

Роман Асхабадзе. Успеет ли «Факел» подготовить стадион к РПЛ? Почему клуб не платил агентам? Каким будет бюджет? Интервью Романа Асхабадзе

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
0
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 1 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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