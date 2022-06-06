Генеральный директор «Факела» рассказал о ситуации с домашним стадионом клуба

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о ситуации со стадионом клуба.

— Успеет ли «Факел» устранить все недочеты по стадиону до начала чемпионата?

— Хотел бы прояснить этот вопрос. На сегодняшний день стадион соответствует практически всем требованиям, основное из которых — вместимость (21 тысяча), за исключением некоторых моментов, которые уже дорабатываются. Ряд замечаний, обозначенных со стороны РФС, должны быть устранены до начала чемпионата. Все работы ведутся в плановом режиме, оплачены контрагентам.

— Можно ли сравнить вашу ситуацию с историей «Оренбурга», который по итогам прошлого сезона не допустили до участия в РПЛ как раз из-за стадиона?

— «Оренбург» не был допущен сезоном ранее в большей степени из-за того, что вместимость стадиона не соответствовала регламенту РПЛ. А это совершенно разные ситуации.

Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) считает контролируемой ситуацию с устранением воронежским «Факелом» недочетов, выявленных комиссией по лицензированию, в настоящий момент все необходимые для их исправления работы оплачены и ведутся.

По итогам завершившегося сезона «Факел» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 74 очка в 38 играх, и получил право выступить в РПЛ.