Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:00

Клаудиньо об отстранении российских клубов от еврокубков: «Мы не виноваты. Ни один клуб или игрок не оправдывает это решение»

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ФК «Зенит».
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» назвал собственную цель на следующий сезон.

— Как ты отреагировал на то, что УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков? Не снижается ли у тебя из-за этого мотивация?

—Я был очень огорчен таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, и мы не виноваты. Мы просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта — выступать в Лиге чемпионов. Мы упорно работаем, чтобы стать чемпионами и играть среди лучших команд Европы. Мы ни в чем не виноваты!

Клаудиньо. Клаудиньо стал №1 в РПЛ по опросу игроков: «Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!»

— Твоя цель на следующий сезон?

— Снова стать чемпионом!

ФК Зенит
5
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сборная России проведет два матча в сентябре. Одним из соперников будет Иран
ISU не рассматривает вопрос о недопуске делегатов от России до конгресса
WTA может изменить решение о лишении Уимблдона рейтинговых очков
Бюджет Федерации регби России не уменьшится, несмотря на санкции
Обладателя Кубка Европы по самбо дисквалифицировали на 6 лет за нарушение антидопинговых правил
Российскую легкоатлетку Коржаненко обвинили в допинге, но не смогли отнять медаль
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Генеральный директор «Факела» рассказал о ситуации с домашним стадионом клуба
Успеет ли «Факел» подготовить стадион к РПЛ? Почему клуб не платил агентам? Каким будет бюджет? Интервью Романа Асхабадзе
Клаудиньо рассказал, как бразильцы «Зенита» придумывают танцы для празднования голов
Билялетдинов раскритиковал вероятность возвращения Николича в РПЛ
Клаудиньо: «В РПЛ команды стараются атаковать, как и в Бразилии»
Клаудиньо — лучший футболист чемпионата-2021/22 по версии игроков РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клаудиньо рассказал, как бразильцы «Зенита» придумывают танцы для празднования голов

Генеральный директор «Факела» рассказал о ситуации с домашним стадионом клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости