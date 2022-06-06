Клаудиньо об отстранении российских клубов от еврокубков: «Мы не виноваты. Ни один клуб или игрок не оправдывает это решение»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в интервью «СЭ» назвал собственную цель на следующий сезон.

— Как ты отреагировал на то, что УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков? Не снижается ли у тебя из-за этого мотивация?

—Я был очень огорчен таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, и мы не виноваты. Мы просто хотим играть в футбол и быть счастливыми. Наша мечта — выступать в Лиге чемпионов. Мы упорно работаем, чтобы стать чемпионами и играть среди лучших команд Европы. Мы ни в чем не виноваты!

— Твоя цель на следующий сезон?

— Снова стать чемпионом!