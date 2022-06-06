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Сегодня, 09:35

Генеральный директор «Факела» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал бюджет на следующий сезон.

— Правда ли, что бюджет «Факела» в ФНЛ составлял около 300 миллионов рублей?

— Совершенно верно. Это не секрет. Причем это бюджет не только первой команды, а всей структуры клуба целиком. Это и вторая команда, и вся академия, и операционные расходы на работников офиса, и логистика, и транспорт.

— Какое место по бюджету вы занимали в ФНЛ?

— Точных данных у меня нет. Но мы находились по этому показателю в нижней части таблицы. Думаю, были за пределами десятки.

— Есть понимание, каким будет бюджет «Факела» в РПЛ?

— У меня понимание есть, но оно не сформировано на сто процентов. Мы отталкиваемся от того, что у нас есть подтвержденный бюджет от области. Мы надеемся, что он будет сохранен. А все остальное — это коммерческие доходы клуба, которые нужно реализовывать. Рассчитываем на то, что продлим договоры с партнерами.

— А титульного спонсора у вас нет?

— Нет. У нас автоматически продлится договор с букмекерами. Но пока мы еще не знаем, какие средства клубы получат от премьер-лиги, как они будут распределены. Возможно, это станет основной статьей бюджета «Факела».

По итогам завершившегося сезона «Факел» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ-1, набрав 74 очка в 38 играх, и получил право выступить в РПЛ.

Роман Асхабадзе. Успеет ли «Факел» подготовить стадион к РПЛ? Почему клуб не платил агентам? Каким будет бюджет? Интервью Романа Асхабадзе

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
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