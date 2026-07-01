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1 июля, 21:00
Англия вырвала победу над ДР Конго в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча
Игра плей-офф чемпионата мира-2026.
В 1/8 финала Англия сыграет против Мексики. Этот матч состоится в Мехико на стадионе «Ацтека» 6 июля в 03:00 по московскому времени.
Сборная Англии одержала волевую победу над ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
90+7-я минута. Вот и все! Матч в Атланте окончен! Англия вытащила матч 1/16 финала со счетом 2:1. До 75-й минуты африканцы вели со счетом 1:0, но потом включился Гарри Кейн. Дубль английского форварда — и его сборная в 1/8 финала. ДР Конго оставила очень приятное впечатление. Кто знает, как бы завершилась игра, если бы не пауза в середине второго тайма...
90+7-я минута. Висса исполнил стандарт — немного над перекладиной. Похоже, это поражение африканцев.
90+3-я минута. Майеле, по мнению рефери, сфолил в чужой штрафной. Было велико желание отобрать мяч у англичан.
90+2-я минута. У Мбемба мяч свалился с ноги при фланговой подаче — мяч ушел за лицевую.
90+1-я минута. Гордон на своей половине поля сбил Бонгонду. Стандарт — шанс для конголезцев.
90-я минута. Сейчас не очень охотно англичане бегут вперед. Еще бы, минут 15 назад они были близки к позору.
88-я минута. Похоже, сенсации сегодня не будет. Но у африканцев все-таки есть несколько минут на спасение.
Кейн вывел Англию вперед в матче с ДР Конго
86-я минута. ГОООЛ! 2:1. А вот такое не берется. Под перекладину вогнал мяч Харри с метров 18-ти. Перед этим момент упустил Беллингем.
83-я минута. Конса не дал Виссе выиграть забег на своей половине поля. Мяч у Пикфорда.
82-я минута. Непростые минуты ожидают африканцев. Вряд ли англичане хотят получить дополнительную нагрузку в виде 30 минут.
78-я минута. Гордона жестко, но в рамках правил встретили в чужой штрафной. Выбраться на ударную позицию не удалось.
76-я минута. Экс-спартаковец Бонгонда вышел на замену. Есть у него время, чтобы проявить себя.
Кейн сравнял счет в матче сборных Англии и ДР Конго
75-я минута. ГООООЛ! 1:1. Гордон слева мягко навесил, а Кейну удалось пробить головой. От рук конголезцкого голкипера мяч оказался в воротах. На этот раз не выручил.
74-я минута. Конголезцы уверенно сыграл на втором этаже — они отбились после стандарта.
73-я минута. Сипенга придержал оппонента за футболку около своей штрафной. Метров 28 до ворот.
72-я минута. Кейн чуть ли впервые во втором тайме получил мяч в чужой штрафной, тут же его выдавили оттуда.
69-я минута. Англия приближается к позору, а ДР Конго к главной победе в истории. Посмотрим, чья возьмет. А может быть, будет и ничья в основное время.
68-я минута. Трехминутная пауза на рекламу. Очень нужный тайм-аут для тренеров обеих сборных.
67-я минута. Теперь фол в атаке со стороны Консы. Он сорвал быстрый ответ соперника. Можно было и карточку показать.
65-я минута. О`Райли не без труда выиграл забег у Элиа, конголезец сфолил на чужой половине поля.
64-я минута. Замена у ДР Конго. Мбюкю ушел, Элиа вышел на поле. Африканцам нужны свежие силы.
63-я минута. Разыграли мяч африканцы после углового, Мбюкю выбрался на ударную позицию и приложился по мячу — рикошет, будет очередной корнер.
63-я минута. И еще одна добротная атака африканцев справа — Мбюкю заработал право на угловой.
61-я минута. Сипенга хорош — визуально достаточно легко проник в чужую штрафную. Но без должной поддержки партнеров.
60-я минута. У Сипенги был шанс разогнать контратаку, но он замедлил ее развитие. Позиционное наступление.
59-я минута. А следом еще и у Рэшфорда не получилась подача. Странно, что его до сих пор не заменили.
58-я минута. Туанзебе успешно вынес мяч из собственной штрафной после фланговой подачи.
55-я минута. Мукау оказался в офсайде. Хотя бы какие-то секунды африканцы побывали в атаке.
54-я минута. Рэшфорд добрался до мяча головой, получил повреждение, а удар получился неточным.
53-я минута. В ближний угол неожиданно пробил Беллингем, но конголезский вратарь был готов. Там еще и рикошет имел место.
52-я минута. Рэшфорд ворвался в штрафную, бил в ближний угол — попал в сетку с внешней стороны.
49-я минута. Угловой слева заработали англичане. В первом тайме стандарты были бесполезны.
47-я минута. С перспективной атаки ДР Конго начался второй тайм: пас Ван-Биссаки следовал в центр штрафной — англичане мяч перехватили.
46-я минута. Возобновился матч в Аталанте. Впереди второй тайм. С мячом африканские футболисты.
Сборная Англии после первого тайма проигрывает ДР Конго
45+7 -я минута. 0:1 — англичане сенсационно уступают после первого тайма. Почему? Потому что поздно включились в игру. Конголезцы колко атакуют, неплохо обороняются, а голкипер Лионель Мпаси-Нзау поймал кураж, которого хватило на первый тайм. Посмотрим, что будет после перерыва.
45+6-я минута. Мпаси-Нзау снова тащит! Кейн остался один на дальней штанге — и не забил.
45+5-я минута. Неплохая контратака африканцев. Садики подключал Сипенга, но тот залез в офсайд.
45+4-я минута. Сипенга в чужой штрафной пытался пройти двух соперников — не вышло, но играл красиво. Техникой блеснул.
45+3-я минута. Мпаси-Нзау снова хорош! Очередной опаснейший удар Беллингема нейтрализован.
45+1-я минута. А обороняться африканцам еще долго — шесть минут добавлено к первому тайму.
44-я минута. Главный рефери уверен: пенальти на Кейне нет. Харри якобы начал падать еще до контакта с вратарем.
43-я минута. Падение Кейна в чужой штрафной после игры на выходе вратаря. Главный рефери показал, что это был нырок. Посмотрим, что скажет ВАР.
42-я минута. Штанга спасает Пикфорда от гола. Висса из штрафной замыкал фланговую подачу и не попал в створ! Таких моментов больше может и не быть!
42-я минута. Спенс отметился прорывом справа — попытка заработать угловой оказалась неудачной.
40-я минута. Мяч попал в руку конголезцу при борьбе в его штрафной. По мнению рефери, это не пенальти.
39-я минута. У Райса не получился очередной стандарт — не смог он поднять мяч на должную высоту.
38-я минута. Конголезцы не забывают об атаке, пусть и двигают мяч неспешно. Нужно сбить атакующий порыв соперника.
36-я минута. Опасная атака англичан. Сперва Туанзебе не позволил из штрафной в подкате пробить Кейну, потом Ван-Биссака на ленточке подстраховал вратаря после удара в створ Рэшфорда.
32-я минута. Сипенга на фланге прошел Спенса, навесил — Гехи подстраховал оборону на втором этаже.
31-я минута. Рэшфорду не хватило длины поля, чтобы оставить мяч в игре. Пауза будет впрок для африканцев.
30-я минута. Мпаси-Нзау проявляет себя! Беллингем бил головой после подачи Райса — голкипер отбил.
29-я минута. После рикошета едва мяч не юркнул в ворота конголезцев — в колено Консы попал мяч, но потом устремился за лицевую.
26-я минута. Падение Мадуэке в чужой штрафной после контакта — борьба с рамках допустимого. В лицо немного получил англичанин.
25-я минута. Матч в Атланте возобновился. Ждем, когда сборная Англии включится по-настоящему.
23-я минута. Вот и пауза на водопой. Недовольно гудят болельщики. Возможно, и в адрес организаторов, и в адрес сборной Англии.
22-я минута. Согласно статистике, у африканцев даже минимальный перевес по владению мячом.
20-я минута. И еще одно падение — на этот раз в штрафной сборной Англии — тут пенальти не пахнет.
19-я минута. Редкая для последних минут атака африканцев. Было падении Виссы на подступах штрафной, но свисток рефери промолчал.
17-я минута. Мпаси-Нзау надежно сыграл кулаками на выходе после фланговой подачи. Мадуэке остался ни с чем.
16-я минута. Беллингем из глубины вырезал мяч в штрафную — неточно. Удар от ворот выполнят конголезцы.
15-я минута. Райс исполнил угловой — на дальней штанге мяч оставить в поле не удалось.
13-я минута. Туанзебе не пустил к мячу Мадуэке. Аут заработали англичане на правом фланге.
11-я минута. Неточный средний пас на фланг в исполнении Масуаку. Попытка обострить комбинацию.
10-я минута. Похоже, ни вратарю, ни защитнику конголезцев замена не потребуется. Кейн вынудил их столкнуться в борьбе за мяч.
9-я минута. Сразу два футболиста африканской сборной на газоне. Мпаси-Нзау и Масауку столкнулись друг с другом.
Сипенга открыл счет в матче сборных ДР Конго и Англии
7-я минута. ГОООЛ! 1:0 — африканцы повели. Смелое начало матча материализовалось в гол. Заброс в штрафную — Спенс до мяча не добрался, зато его подхватил Сипенга. Удар в ближний угол — мяч в воротах.
5-я минута. Подача Рэшфорда слева на дальнюю штангу — неточно. Мпаси-Нзау не стал трогать мяч.
4-я минута. Вратарь Мпаси-Нзау не боится выходить вперед из штрафной. Даже технику демонстрировать. Рисковый парень...
3-я минута. Отмечаем цепкую игру конголезцев на собственной половине поля. При потере мяча тут же успешно идут в отбор.
1-я минута. Сходу англичане рванули в атаку. Райс далековато от себя мяч отпустил при входе в штрафную — удар от ворот выполнят африканцы.
Матч сборных Англии и ДР Конго стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Атланте началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты европейской сборной.
Гимны Англии и ДР Конго прозвучали. Впереди рекламная пауза, а потом долгожданный футбол.
Футболисты сборных Англии и ДР Конго появились на поле. Сейчас будем слушать национальные гимны.
Стартовый состав сборной ДР Конго на матч с Англией
Стартовый состав: Мпаси, Масуаку, Туанзебе, Мбемба, Ван Биссака, Мукау, Садики, Мутуссами, Мбюкю, Сипенга, Висса.
Запасные: Фаюлу, Эполо, Капуади, Батубинсика, Ж. Кайембе, Калюлю, Тшибола, Бонгонда, Пикель, Э. Кайембе, Элиа, Какюта, Бакамбю, Банза, Майеле.
Стартовый состав сборной Англии на матч с ДР Конго
Стартовый состав: Пикфорд, О'Райлли, Конса, Гехи, Спенс, Райс, Андерсон, Беллингем, Кейн, Рэшфорд, Мадуэке.
Запасные: Хендерсон, Траффорд, Стоунс, Чалоба, Берн, Джеймс, Куэнса, Хендерсон, Майну, Роджерс, Эзе, Сака, Гордон, Уоткинс, Тони.
Англия — ДР Конго: личные матчи
Команды ни разу не встречались между собой. Предстоящий матч станет первым.
Англия — ДР Конго: результаты на чемпионатах мира
Сборная Англии выигрывала золото чемпионата мира на домашнем турнире в 1966 году. С тех пор команда семь раз выходила в 1/4 финала и дважды занимала четвертое место — на ЧМ-1990 в Италии и на ЧМ-2018 в России.
Сборная ДР Конго участвовала в ЧМ-1974, когда страна еще называлась Заиром. Турнир в США, Канаде и Мексике стал для сборной вторым в истории.
Англия — ДР Конго: результаты в групповом турнире ЧМ-2026
Англия набрала 7 очков и заняла первое место в группе L. Англичане победили Хорватию (4:2), Панаму (2:0) и сыграли вничью с Ганой (0:0).
ДР Конго набрал 4 очка и занял третье место в группе K. Африканцы победили Узбекистан (3:1), уступили Колумбии (0:1) и сыграли вничью с Португалией (1:1).
Где смотреть трансляцию матча Англия — ДР Конго
Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Где и во сколько сыграют Англия — ДР Конго
Встреча пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» в Атланте (штат Джорджия, США). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Вечером в среду, 1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года — Англия сыграет с Демократической Республикой Конго.
Встреча пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» в Атланте (штат Джорджия, США). Арена вмещает более 73 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи Испания — Кабо-Верде (0:0), Чехия — ЮАР (1:1), Испания — Саудовская Аравия (4:0), Марокко — Гаити (4:2) и ДР Конго — Узбекистан (3:1)
Главным судьей матча Англия — ДР Конго назначен иорданец Адхам Махадмех, который на ЧМ-2026 работал на играх Испания — Кабо-Верде (0:0) и Новая Зеландия — Бельгия (1:5).
«СЭ» будет подробно следить за игрой Англия — ДР Конго на ЧМ-2026. Присоединяйтесь!