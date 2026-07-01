Англия вырвала победу над ДР Конго в 1/16 финала ЧМ: онлайн-трансляция матча

Вечером в среду, 1 июля состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года — Англия сыграет с Демократической Республикой Конго.

Встреча пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» в Атланте (штат Джорджия, США). Арена вмещает более 73 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи Испания — Кабо-Верде (0:0), Чехия — ЮАР (1:1), Испания — Саудовская Аравия (4:0), Марокко — Гаити (4:2) и ДР Конго — Узбекистан (3:1)

Главным судьей матча Англия — ДР Конго назначен иорданец Адхам Махадмех, который на ЧМ-2026 работал на играх Испания — Кабо-Верде (0:0) и Новая Зеландия — Бельгия (1:5).

«СЭ» будет подробно следить за игрой Англия — ДР Конго на ЧМ-2026. Присоединяйтесь!